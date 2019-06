Explosionen in Malmö

In der schwedischen Großstadt Malmö hat es in der Nacht innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Explosionen gegeben. Zu der ersten Detonation kam es im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses im Problemviertel Rosengård, eine Stunde später explodierte dann etwas vor einem Nachtclub im Zentrum der Stadt. An beiden Orten entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Näheres zu den Vorfällen ist noch unklar. Festgenommen wurde bislang niemand.