Explosionen auf Militärflughafen in Syrien

Von Deutsche Presse-Agentur

So mancher Steuerzahler im Südwesten kann sich demnächst wohl über Rückzahlungen freuen. Grund ist eine geänderte Rechtssprechung des Bundesfinanzhofs, wie Finanzstaatssekretärin Gisela Splett am Samstag in Stuttgart mitteilte. „Die Steuerverwaltung prüft deshalb in den kommenden Monaten etwa eine Million Einkommensteuerbescheide, die vom September 2013 bis Mitte Juni 2017 erlassen wurden“, hieß es.

Voraussetzung ist demnach, dass Steuerzahler außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht haben - insbesondere Krankheits- und ...