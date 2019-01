Die Verhandlungstermine für die Neuauflage des Prozesses um das im Mai 2017 bei einem Hof in Rulfingen tot aufgefundene neugeborene Baby stehen fest. Ab dem 8. Mai muss sich die mittlerweile 25 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Konstanz, die das Kind zur Welt gebracht und ihm ein Papiertuch in den Rachen gesteckt hatte, an dem der Säugling erstickte, erneut vor dem Landgericht in Ravensburg verantworten.

15 Jahre Freiheitsstrafe Sie war im Januar vergangenen Jahres zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt ...