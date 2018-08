Explodierende Akkus: So können sich Verbraucher schützen

Prof. Dr. Werner Tillmetz

ist Vorstandsmitglied am Zentrum für Sonnenenergie‐ und Wasserstoff‐Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und Leiter des Geschäftsbereichs Elektrochemische Energietechnologien. Er ist Professor an der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Ulm. Er promovierte in Elektrochemie 1984 an der TU München und war 20 Jahre in verantwortlichen Positionen in der Industrie tätig. Mit „Neuen Energietechnologien für die Raumfahrt“ beschäftigte er sich in seiner F&E-Tätigkeit bei Dornier.

Danach folgten Brennstoffzellen für die Elektromobilität bei der Daimler Benz AG und bei Ballard Power Systems. Zuletzt verantwortete er bei der Süd‐Chemie AG das globale Katalysatorgeschäft im Umwelt- und Energiebereich.

Tillmetz gehört zahlreichen Gremien an, u.a. dem Beirat der Nationalen Organisation Wasserstoff‐ und Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH) und der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE).