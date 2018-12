Experten: Zahl der Firmenpleiten könnte wieder steigen

Von

Mit gefährlichen Fahrmanövern hat ein Autofahrer aus der Schweiz am Montagmittag mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Dreist: Der Mann gab sich mitunter als Polizist aus und hatte ein gelbes Blinklicht in Betrieb.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der schwarze BMW X2 erstmals gegen 14 Uhr auf der B33 in Richtung Autobahnkreuz Hegau aufgefallen.

Es sei bei der Fahrt zu mehreren Überholvorgängen und unmittelbar danach zu mehreren Ausbremsmanövern des BMW-Fahrers gekommen, heißt es in einer ...