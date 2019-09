Experten sehen immer mehr Suchtanreize in der Gesellschaft

Ein kleiner oberschwäbischer Ort steht beispielhaft für ein großes Problem: Wie können Städte und Gemeinden Bauplätze so vergeben, dass sie zwar Einheimische bevorzugen können, aber gleichzeitig nicht gegen geltendes Recht verstoßen? Diese Frage treibt Kommunen nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland um. Wie schwierig eine Antwort ist, müssen zwei Dutzend Familien in Ummendorf im Kreis Biberach schmerzlich erfahren.

„Jetzt gerade wäre der Aufstelltermin für unser Fertighaus“, sagt Carina Rohner.