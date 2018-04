Experten: Reste von Nervengift in Salisbury möglich

Es gibt neue Schilder im Seegarten: Die Gemeindeverwaltung hat die bisherigen Schilder an den Eingängen gegen Piktogramme ausgetauscht, wie Bürgermeister Daniel Enzensperger in der Gemeinderatssitzung erläuterte.

„Wir haben die fehlerhaften Hinweisschilder ausgetauscht, wir wurden schon mehrfach auf die Rechtschreibfehler hingewiesen, und an die neuen Schilder in den anderen Bereichen optisch angepasst“, so Enzensperger. Die Ge- und Verbote entsprächen den Regelungen wie bisher: „Inhaltlich hat sich also nichts geändert, nur optisch.