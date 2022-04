Experten raten: „Die Hyposensibilisierung nicht wegen der Impfung unterbrechen!“

Jedes Jahr im Frühjahr, wenn die Pollenbelastung steigt, beginnt bei vielen Betroffenen wieder eine Leidenszeit: Bei rund 20 Prozent aller Erwachsenen wird im Laufe des Lebens mindestens eine Allergie diagnostiziert. Viele von ihnen haben derzeit Angst, dass auch die Covid-19-Impfungen bei ihnen eine allergische Reaktion auslösen oder aber dadurch die Symptome ihrer Allergie, etwa eines Heuschnupfens, verschlimmert werden. Doch diese Angst ist laut Experten unbegründet. Wer aber gerade eine Hyposensibilisierung durchmacht, sollte einiges beachten.

Plötzlich ein starker Juckreiz mit sprießenden Hautquaddeln, oder auch Atemnot, Herzjagen und Kreislauf-Zusammenbruch: sogenannte anaphylaktische Reaktionen des Körpers haben es in sich. Und sie werden derzeit gerade von Allergikern gefürchtet, als Folge einer Impfung gegen Covid-19. Denn, so die Vermutung, wenn man schon ein hyperaktives Immunsystem hat, könnte das auch überreagieren, wenn man es mit einem Impfstoff konfrontiert. Doch tatsächlich kommt dies ausgesprochen selten vor. Laut Wolfgang Pfützner, Professor für Klinische Allergologie an der Philipps-Universität Marburg, entstehen anaphylaktische Reaktionen auf eine COVID-19-Impfung in ein bis zwei Fällen auf eine Million. „Als Auslöser werden Polyethylenglykol (PEG) oder Polysorbat diskutiert, die als Zusatzstoffe in den Impfstoffen zu finden sind“, so der Allergologe.

Kein höheres Risiko für problematische Impfreaktion

Rechtzeitig erkannt, ließen sich die Reaktionen aber in der Regel gut behandeln, betont Professor Oliver Pfaar, Leiter der Rhinologie- und Allergologieabteilung am Uni-Klinikum in Marburg. „Reine Hautausschläge kann man gut mit Antihistaminika behandeln.“ Der Vorteil dieser Medikamente: Sie lindern die Symptome, unterdrücken aber nicht das Immunsystem. Man muss also nicht befürchten, dass sie die Immunantwort auf den Impfstoff abschwächen. Und dies gilt auch für Adrenalin, das bei einem anaphylaktischen Schock zum Einsatz kommt, sofern er zu einem schweren Absacken des Kreislaufs geführt hat. „Sollten allerdings Glukokortikoide hochdosiert zum Einsatz kommen, kann dies gegebenenfalls den Impferfolg beeinträchtigen“, warnt Pfaar.

Beide Allergologen betonen, dass Patienten mit Heuschnupfen, Insekten- und Nahrungsmittelallergien kein erhöhtes Risiko auf eine problematische Impfreaktion haben. „Dies gilt aber nicht für Menschen, bei denen es bereits Hinweise auf Allergien gegenüber den genannten Inhaltsstoffen gibt“, warnt Pfützner. Denn die kämen ja nicht nur in den Vakzinen, sondern auch in verschiedenen Arzneimitteln vor. „Dann ist eine weiterführende allergologische Testung sinnvoll“, so Pfützner.

Allergie-Symptome verschlechtern sich nicht

Es gibt auch keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass Impfungen irgendwelche allergischen Erkrankungen triggern, also bei einem entsprechend veranlagten Menschen überhaupt erst eine Allergie auslösen können. „Immunologisch wird bei der Impfung primär ein anderer Mechanismus aktiviert als derjenige, der bei allergischen Reaktionen im Vordergrund steht“, betont Pfaar. Es gebe sogar Daten aus klinischen Studien, wonach bei geimpften Kindern das Risiko der Entwicklung von atopischen Erkrankungen, zu denen ja auch Allergien gehören, vermindert ist.

Eine vom Allergiezentrum Hessen durchgeführte Erhebung an mehreren Tausend geimpften Mitarbeitern des Marburger Uni-Klinikums hat außerdem keinen Hinweis darauf geliefert, dass die Impfung zu einer Verschlechterung bereits bestehender Allergiesymptome führt. Wer also unter Heuschnupfen leidet, kann sich auch in der gerade laufenden Pollensaison impfen lassen. „Bei ausgeprägten allergischen Beschwerden wie etwa dem Auftreten eines unkontrollierten Bronchialasthmas sollte allerdings eine individuelle Nutzen-Risiko-Bewertung erfolgen“, betont Pfützner.

Trainingsprogramm für das Immunsystem nicht stoppen

Eine andere Frage, die sich speziell Allergie-Patienten oft stellen, die aktuell in ärztlicher Behandlung sind: Müssen sie für die Impfung ihre Hyposensibilisierung unterbrechen? Denn dabei erfolgt ja quasi eine Neueinstellung des Immunsystems, und könnte es da nicht problematisch sein, wenn inmitten dieses Trainingsprogramms ein weiterer Reiz in Gestalt eines Impfstoffs hinzukommt? Pfaars Antwort darauf ist eindeutig: „Insgesamt sollte eine Hyposensibilisierung, die ja in der Regel für drei Jahre geplant wird, nicht unterbrochen werden.“ Doch es gibt Einschränkungen.

So empfehlen die allergologischen Fachgesellschaften, bei der subkutanen Form der Allergen-Immuntherapie, also der Hyposensibilisierung durch Spritzen (SCIT), die sogenannte Erhaltungsdosis in die Mitte zwischen zwei COVID-19 Impfungen zu setzen, mit einem Mindestabstand von einer Woche. Und bei der sublingualen Therapie (SLIT), also der Behandlung mit Tropfen oder Tabletten, sollte die Therapie einen Tag vor der geplanten Impfung und für zwei bis sieben Tage nach der Impfung unterbrochen werden. Auf diese Weise sei gewährleistet, dass der Patient die beiden Behandlungen, also Impfung und Hyposensibilisierung, optimal verträgt.

Ähnliche Empfehlungen gelten auch für Patienten, die Biologika bekommen. Bei diesen Medikamenten handelt es sich meistens um gentechnisch hergestellte Antikörper, die gezielt bestimmte Entzündungsreaktionen im Körper dämpfen und etwa Allergikern mit Asthma, chronischer Nebenhöhlenentzündung oder schwerer atopischer Dermatitis verordnet werden. „Auch diese Mittel erhöhen nicht das Risiko für eine allergische Reaktion auf ein Covid-19-Vakzin“, betont Pfaar. Man sollte also die Behandlung mit ihnen wegen der Impfung keinesfalls unterbrechen.

Überblick: Allergien auf dem Vormarsch

Allergien sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Laut Robert-Koch-Institut hat sich die Anzahl gemeldeter Krankheitsfälle binnen 20 Jahren, zwischen 1990 und 2010, nahezu verdoppelt. Mittlerweile leiden rund 20 Prozent aller Erwachsenen an mindestens einer Allergie. Am häufigsten ist mit knapp 15 Prozent der Heuschnupfen.

Als Ursache der hohen Zahl von Allergikern werden die übertriebene Hygiene im Kindes- und Jugendalter sowie der Rückgang parasitärer Erkrankungen diskutiert, durch die das Immunsystem gezwungen wird, sich auf andere, harmlose Strukturen zu fokussieren. Eine große Rolle spielt aber auch die Umweltverschmutzung, weil Allergene durch sie noch aggressiver werden können.

Die Behandlung erfolgt üblicherweise durch Allergen-Karenz (dem Vermeiden des Allergens), symptomdämpfende Medikamente und Hyposensibilisierung (spezifische Immuntherapie), um das Immunsystem gegenüber dem Allergen zu desensibilisieren, also weniger empfindlich zu machen.