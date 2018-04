Experte: „Keine präzise“ Quelle für Gift im Fall Skripal

Ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 325 zwischen Leupolz und Herfatz hat am Dienstagmittag ein Menschenleben gefordert. Eine 35-jährige Autofahrerin starb noch an der Unfallstelle. Die Straße ist voraussichtlich bis in den frühen Abend hinein für den Verkehr gesperrt.

Der Unfall geschah gegen 12.20 Uhr auf Höhe des Großweihers, an dem auch der in der Region bekannte Campingplatz Röhrenmoos gelegen ist. Dabei geriet ein aus Richtung Leupolz kommender, 46-jähriger LKW-Fahrer samt Anhänger auf etwas abschüssiger und schmaler ...