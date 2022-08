Experte für Milben: „Neunzig Prozent sind harmlos“

Sie sind fast überall: auf unserem Kopf, unter unseren Füßen, rund um uns herum. Deshalb mögen wir sie nicht besonders, die Milben. Tobias Pfingstl, Acarologe an der Universität Graz, bekommt das immer wieder zu spüren. Einmal wurde er beim Einchecken im Hotel nach dem Grund seines Besuchs gefragt. „Eine Tagung über Milben“, sagte er. Darauf hieß es: „Ah, Sie arbeiten für eine Reinigungsfirma!“ Selbst Zoologen tun sich manchmal schwer mit den Milben. Dabei sind viele harmlos, manche sogar nützlich, wie der Experte im Gespräch mit Wolfgang Bäumer erklärt. Zeit für eine acarologische Imagekorrektur.

Herr Pfingstl, wenn von Milben die Rede ist, sind meist die Parasiten und Schädlinge gemeint. Dabei sind sie mit 546 Familien die artenreichste Gruppe in der Klasse der Spinnentiere. Wie erklären Sie sich dieses Missverhältnis?

Die meisten Arten sind so winzig, dass wir sie mit bloßem Auge nicht sehen können. Bekannt sind nur jene, die Schaden anrichten, beim Menschen die Zecken und Krätzemilben, in der Landwirtschaft die Spinnmilben und Mehlmilben. Deshalb fällt es vielen Menschen schwer, sich der Schönheit und Vielfalt dieser Tiere zu öffnen. Selbst Zoologen verspotten sie gelegentlich als „kleine, ungeliebte Fraktion“.

Wie groß ist der Anteil der schädlichen Arten?

Sie machen etwa zehn Prozent aus. Neunzig Prozent sind harmlos, darunter manche sogar nützlich, wie die Raubmilben, die Schädlinge auf Nutzpflanzen vernichten, oder Tyrolichus casei, eine Art, die zur Herstellung von Käse verwendet wird.

Warum sollten wir Milben interessant und attraktiv finden?

Zum einen wegen ihrer großen Vielfalt, was Artenzahl, Körperform, Habitat und Verhalten betrifft. Die Milben haben jeden Lebensraum der Erde besiedelt: Wüste, Regenwald, Polargebiet, Himalaya. Selbst die Tiefsee haben sie erobert, was nicht mal die Insekten geschafft haben. Und fliegen können sie auch, indem sie als blinde Passagiere mitreisen. Ihre Körperformen sind oft spektakulär, reichen von klassisch spinnenartig über wurmförmig wie bei den Gallmilben und den Chinese Dragon Mites aus der Familie der Nematalycidae, die an die gewundenen Drachen aus der chinesischen Mythologie erinnern, bis hin zu Pterochthonius angelus, der wie ein Monster aus einem Science-Fiction-Film aussieht.

Die Milbenkunde ist eine eher ungewöhnliche Fachrichtung. Was hat Sie dazu bewogen, sich ausgerechnet in diesem Gebiet beruflich zu tummeln?

Schon als junger Biologiestudent habe ich davon geträumt, mit großen gefährlichen Tieren wie Tigern oder Weißen Haien zu arbeiten. Als ich dann mein Diplomthema wählen musste, stieß ich auf eine ausgeschriebene Arbeit mit sehr ungewöhnlichem Inhalt: Milben, die ein Paarungsritual zeigen und dabei mit Sexuallockstoffen kommunizieren sollen. Ich konnte es kaum fassen: ein komplexes Paarungsverhalten bei diesen kleinen Tierchen! Schon war mein Interesse geweckt.

Welche Art eignet sich aus Ihrer Sicht besonders gut, um Faszination und Interesse zu wecken?

Die Twitter-Milbe Ameronothrus twitter. Das war eine kuriose Geschichte: Im vorigen Jahr hatte sie ein japanischer Hobbyfotograf während eines erfolglosen Anglerausflugs entdeckt und getwittert. Satoshi Shimano, Biologie-Professor an der Hosei University in Tokio, informierte mich darüber, und wir konnten sie als neue Art beschreiben. Ameronothrus twitter gehört jetzt zu den zehn interessantesten Neuentdeckungen mariner Arten des Jahres 2021 – eher ungewöhnlich für eine so winzige, unscheinbare Milbe. Inzwischen ist, erneut per Twitter, Ameronothrus retweet hinzugekommen.

Welche Arten könnten Milbenskeptiker noch begeistern?

Die Raubmilbe Phytoseiulus persimilis: Sie frisst Spinnmilben und wird in der Wirtschaft zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Milbe gegen Milbe – faszinierend. Sensationell ist auch die Spring-Milbe Zetorchestes falzonii: Sie besitzt ein verlängertes viertes Beinpaar, mit dessen Hilfe sie bei Gefahr mehrere Zentimeter hoch springen kann. Dann die Riesenhornmilbe Collohmannia gigantea mit ihrem polonaiseähnlichen Paarungsritual: Das Männchen hält sich am Hinterleib des Weibchens fest und krabbelt oft stundenlang mit herum. Die blinde Hornmilbe Archegozetes longisetosus ist, gemessen an ihrer Körpergröße von einem Millimeter, das stärkste Tier der Welt: Mit ihren Kieferklauen kann sie fast das 1200-fache ihres Körpergewichts festhalten. Und natürlich die Pfau-Milben der Gattung Tuckerella, die zwar Pflanzenschädlinge auf Gräsern und Zitrusfrüchten sind, aber selbst für jemanden, der nicht an Milben forscht, unglaublich schön aussehen.

Wie viele Milben-Arten gibt es in Zukunft ihrer Einschätzung nach noch zu entdecken?

Vermutlich über eine Million. Wir kennen erst 55 000 Arten weltweit, und in vielen Regionen der Erde sind die Milben noch völlig unerforscht. Das gibt uns Acarologen die Gelegenheit, Neuland zu betreten und Pionierarbeit zu leisten. Ein bisschen fühlen wir uns dann wie die großen Entdecker der vergangenen Jahrhunderte.

Welche Milbenarten sind für den Menschen nützlich, welche unverzichtbar?

Es sind nicht einzelne Arten, es ist eine ganze Gruppe, nämlich die der Horn- oder Moosmilben, von denen wir bisher weltweit rund 11 000 Arten kennen. Sie kommen in Böden vor, sind aber keine Parasiten oder Schädlinge. Sie ernähren sich von Pilzen, Pflanzenresten, Algen und Bakterien und sind wichtige Zersetzer von organischem Material. Das heißt, sie tragen erheblich zur Humus- und Bodenbildung bei. Ohne die Horn- oder Moosmilben wären unsere Böden vermutlich nicht so fruchtbar, und die Pflanzenwelt und Landwirtschaft würden anders aussehen.