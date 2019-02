Experiment in Finnland: Grundeinkommen macht glücklicher

Medizinische Notfälle, Verkehrsunfälle, Selbstmorde, Tötungsdelikte – wenn Menschen sterben, gehört es zu den Aufgaben der Polizei, die Angehörigen zu informieren. Dirk Menhard ist Polizeihauptmeister und arbeitet beim Polizeirevier in Laupheim. Vieles, was er in seinen bisherigen Dienstjahren erlebt hat, wird ihm immer im Gedächtnis bleiben.

Was ist passiert? Ist alles in Ordnung? Diese Fragen bekommen Polizisten oft zu hören, wenn sie an Haustüren klingeln.