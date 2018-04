Ex-Präsident Lula lässt Frist für Haftantritt verstreichen

Der Himmel hoch über dem Ulmer Münster ist blau, der Frühling da. Auf dem Platz vor der Kirche tummeln sich Hunderte Menschen, es ist Markt. Doch plötzlich schneit es: Wie kann das sein? Und tatsächlich: Es rieselt vom Himmel, Papierzettel – wie Schneeflocken. Viele gucken verdutzt nach oben.

So passiert am Mittwoch in Ulm. In einer geschlossenen Facebook-Gruppe, in der vor allem Themen rund um Ulm und Neu-Ulm eine Rolle spielen, wurde ein Video davon gepostet und bereits mehrfach geteilt sowie kommentiert.