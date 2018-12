Ex-Freundin erstochen - 17-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Von Schwäbische Zeitung

Ein Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag in Bad Waldsee schwer verletzt worden. Der Mann lief gegen 2.45 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße „Beim Ried“ und wurde von einem Auto erfasst. Der Autofahrer prallte beim Rückwärtsfahren mit seinem Opel gegen den 43-jährigen Mann und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Mit Hilfe von Zeugenhinweisen konnte der 30-jährige Autofahrer ermittelt werden.