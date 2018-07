Ex-Bayern-Torhüter Pfaff glaubt: Belgien wird Weltmeister

Rosa, hat Melody Gardot einmal gesagt, gehöre zu ihren Lieblingsfarben. Schwer vorstellbar, auch an diesem Abend beim Tollwood-Festival in München, erscheint doch eine Lady in Schwarz, die gewandten Schrittes auf die Bühne stolziert, mit Hut, Sonnenbrille und hochhackigen Stiefeln, in der Anmutung einer modernen Marlene Dietrich. Die viel Dunkelheit am Körper trägt und in ihrer Musik auch mit sich bringt.

Doch zunächst schaffen druckvolle Nummern Stimmung im Publikum, eine Melange aus Jazz, Blues und R&