Ex-Basketball-Star Bryant stirbt bei Helikopterabsturz

Zwischen 50 und 75 Wohneinheiten sollen im neuen Baugebiet Reinachweg Süd in Ailingen entstehen. Der Ailinger Ortschaftsrat hat sich am Donnerstag einstimmig für einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss ausgesprochen. Im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) der Stadt gab es bei dem Tagesordnungspunkt vier Enthaltungen. Die Grünen wollen einen höheren Anteil an Geschosswohnungsbau durchsetzen. In beiden Gremien wurde außerdem die Lage des geplanten Spielplatzes kontrovers diskutiert.