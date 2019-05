Europawahl in Tschechien beendet

In Tschechien ist die Europawahl zu Ende gegangen. Dort schlossen die Wahllokale um 14.00 Uhr. Deutschlands Nachbarland ist der einzige EU-Staat, an dem an zwei Tagen gewählt wurde. Dennoch gab am Freitag und Samstag ersten Schätzungen zufolge nur knapp jeder Fünfte der rund 8,5 Millionen Berechtigten seine Stimme ab. Das Ergebnis wird erst am Sonntagabend bekannt, wenn die Abstimmung in allen EU-Staaten beendet ist. Prognosen gibt es nicht.

Live-Ticker der Zeitung "Pravo" zur Wahl in Tschechien, auf Tschechisch

Tschechisches Fernsehen CT, auf Tschechisch