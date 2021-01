Eurojackpot mit 90 Millionen Euro geht nach NRW

Von Schwäbische Zeitung

Ein 11-jähriges Mädchen hat am Freitagmittag in Lustenau am Ende einer Einfahrt bei einem bereits vorhandenen Schneehaufen, hinter einem Gestrüpp mit dem Schnee gespielt und wollte sich ein Iglu bauen, als es von einem Schneehaufen von einem Räumfahrzeug überschüttet wurde. Der Fahrer des Schneeräumfahrzeuges hatte das Mädchen offensichtlich übersehen und mit dem Traktor die auf der Zufahrt befindlichen Schneemassen auf den vorhandenen Schneehaufen geschoben.