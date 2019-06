Eurofighter-Flugbetrieb beginnt Anfang nächster Woche wieder

Nach dem Absturz von zwei Kampfjets des Luftwaffengeschwaders 73 „Steinhoff“ in Laage bei Rostock soll der Flugbetrieb dort Anfang kommender Woche wieder aufgenommen werden. Das kündigte die Luftwaffe an. Am Montag waren zwei Eurofighter bei einer Luftkampf-Übung über der Mecklenburgischen Seenplatte zusammengestoßen und abgestürzt. Ein Pilot starb, der andere wurde verletzt. Nach dem Absturz waren in der Region Forderungen nach einem Ende der Kampfflug-Übungen über bewohntem Gebiet laut geworden.