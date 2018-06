EU-Unterstützung für ukrainische Kampfpilotin

Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben EU-Außenminister die Freilassung einer in Russland inhaftierten Kampfjet-Pilotin aus der Ukraine gefordert.

Die Politiker stellten sich am Montag am Rande eines Treffens in Brüssel zu einem Gruppenfoto zusammen und hielten ein Bild der Frau und dem Satz „Wir rufen Russland dazu auf, die illegal festgehaltene ukrainische Pilotin frei zu lassen“ in die Kamera.

Nadeschda Sawtschenko war im vergangenen Juni von Separatisten in der Ostukraine gefangen genommen und über die Grenze nach Russland gebracht worden. Die russische Justiz wirft ihr vor, in die Tötung zweier russischer Journalisten im Konfliktgebiet verwickelt zu sein.