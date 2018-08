EU-Umfrage zur Sommerzeit ist vorbei

Tausende Bonuskarten umgetauscht, eine neue Software eingeführt und die Kassenautomaten in den Parkgaragen umgerüstet: Seit etwas mehr als einem Jahr ist die neue Bibercard auf dem Markt. Nach 13 Jahren hatte die alte Chipkarte ausgedient und wurde in eine Kunststoffkarte mit einem QR-Code umgewandelt. „Wir sind sehr zufrieden, wie alles abgelaufen ist“, sagt der Vorsitzende des Vereins Bibercard, Christian Heinzel. Seit Juli 2017 wurden mehr als elf Millionen Euro an Einzelhandelsumsatz mit der neuen Kundenkarte bonifiziert.