EU-Staats- und Regierungschefs segnen Brexit-Aufschub ab

Von Sonja Dürr

Der Tag, an dem Eva Liebl bemerkt, dass etwas nicht stimmt, ist ein warmer Tag im Mai 2018. Die junge Frau aus Buchloe macht Urlaub auf Sizilien, unbeschwerte Zeit mit Freunden am Strand. Bis etwas an ihrem Bikini sie stört. Und ihr auffällt, dass da ein Knubbel unter dem Bügel des Bikinis drückt.

Ein Knubbel, der im Liegen da ist und auch ein wenig wehtut. „Ich habe den Knoten gespürt“, sagt sie heute und lächelt ein ernüchtertes Lächeln.