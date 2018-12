EU-Staaten einigen sich auf Sozialstandards für Lkw-Fahrer

Die EU-Verkehrsminister haben sich mehrheitlich auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lkw-Fahrern in Europa geeinigt. Für gleiche Arbeit am gleichen Ort solle gleicher Lohn gelten, hieß es in der Nacht in Brüssel. Außerdem sollten die Fahrer nicht mehr in ihren Führerhäusern übernachten dürfen. Dem Verkehrsminister-Beschluss zufolge dürfen die Kraftfahrer außerdem maximal vier Wochen am Stück in Europa unterwegs sein. Nun muss noch eine Einigung mit dem Europaparlament gefunden werden, bevor die Änderungen in Kraft treten können.