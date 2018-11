EU-Sondergipfel zum Brexit bestätigt

Vier Monate vor dem Brexit können die Europäische Union und Großbritannien morgen wie geplant den Scheidungsvertrag bei einem Sondergipfel in Brüssel besiegeln. Spanien ließ eine Vetodrohung wegen eines Streits um Gibraltar fallen und beseitigte damit das letzte große Hindernis. Am Abend beriet sich die britische Premierministerin Theresa May ein letztes Mal mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. „Alles nach Plan für morgen“, twitterte Junckers Sprecher anschließend.