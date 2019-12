EU-Parlamentschef Sassoli fordert mehr Geld für EU

Von Schwäbische Zeitung

Von wegen nur Mord und Totschlag: Ganz unterschiedliche Geschichten und Themen aus der Region rund um Ulm und dem Alb-Donau-Kreis haben die Menschen auf schwäbische.de in 2019 interessiert. Das sind die fünf meistgelesenen Artikel:

Platz 5: Leiche im Kiosk-WC am Bahnhof entdeckt – Mann starb an Überdosis Drogen In einer Kiosk-Toilette am Ehinger Bahnhof ist Ende März eine tote Person aufgefunden worden. Dabei handelte es sich laut Polizei um einen 41 Jahre alten Mann aus dem Alb-Donau-Kreis.