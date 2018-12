EU-Parlament setzt Arbeit trotz Angriffs in Straßburg fort

Von Schwäbische Zeitung

Rock-Legende Ian Paice (Foto), Schlagzeuger von Deep Purple („Smoke on the Water“) und das seit Gründung der Band in den 1960ern, kommt nach Heroldstatt. Am Samstag, 9. Februar, spielt Paice ab 20 Uhr zusammen mit der Gruppe Purpendicular in der Berghalle in Heroldstatt. In dem Programm sollen auch reichlich Deep Purple-Klassiker vorkommen.

Für das Konzert in Heroldstatt und weitere Gigs hat sich Ian Paice der Band Purpendicular angeschlossen – eine Deep Purple Tribute-Band.