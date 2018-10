EU-Minister diskutieren Abschaffung der Zeitumstellung

Von Maximilian Kroh

Rudelbildungen, drei Platzverweise, Krankenwagen und ein Polizeieinsatz – das Sportliche geriet bei der 1:2-Niederlage des SV Oberzell gegen den FV Rot-Weiß Weiler in der Fußball-Landesliga am Samstagnachmittag völlig in den Hintergrund. Die hitzige Partie eskalierte in der Schlussphase und nach Abpfiff vor dem Kabinentrakt.

Was war passiert? Nachdem bereits innerhalb der Spielzeit zwei Platzverweise gegen Weiler die Gemüter erhitzt hatten und Oberzells Marco Geßler nach Abpfiff wegen einer Attacke gegen FVW-Torhüter Andreas Hane ...