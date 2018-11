EU-Kommission stellt Strategie für Klimaschutz vor

Ihre Geschichte hat in den vergangenen anderthalb Jahren Millionen Menschen in Deutschland bewegt. Die in Ulm geborene Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu wird Ende April 2017 in ihrer Istanbuler Wohnung verhaftet und zunächst ohne eine juristische Begründung in Untersuchungshaft genommen. Montag Abend war Mesale Tolu zu Gast beim Leutkircher Talk im Bock.