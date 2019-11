EU-Haushaltsverhandlungen gehen in die entscheidende Runde

Von ly

Der 14. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat den beiden vorne liegenden Mannschaften klare Siege gebracht. So fuhr Tabellenführer FSV Denkingen gegen den SV Wurmlingen mit 7:1 Toren den höchsten Tagessieg ein und der SV Tuningen folgte mit einem 6:3 gegen den SV Seitingen-Oberflacht. Auf den nächsten Plätzen folgen der Bezirksliga-Absteiger BSV Schwenningen, der in Reichenbach gewonnen hat und der SV Kolbingen, der daheim die Landesliga-Reserve des SC 04 II mit 5:0 abfertigte.