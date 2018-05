EU bietet USA im Handelsstreit Kompromiss an

Die Frühlingssonne bringt sie ans Licht: Risse und Löcher im Straßenbelag. Der Schlaglochmelder von schwäbische.de macht jetzt mit Ihrer Hilfe Schluss mit der Kraterlandschaft in der Region.

Wie melde ich Schlaglöcher?

Am besten hier per Web-Formular. Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an schlagloch@schwaebische.de schicken. Bitte beschreiben Sie den Ort und die Art des Schadens möglichst genau. Sollte das Formular nicht angezeigt werden oder die Bedienung nicht funktionieren, klicken Sie hier.