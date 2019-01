Etwa 170 tote Migranten bei Schiffsunglücken befürchtet

Von

Christian Streich, Cheftrainer des SC Freiburg, freut sich über die interessanten Fragen, die ihm die Schüler der Realschule Trossingen stellen: „Da muss ich über gewisse Dinge nachdenken, über die ich sonst vielleicht nicht nachdenken würde.“ Genau das hatte er sich erhofft, „und das habt ihr geschafft“. Am Mittwoch war der Profitrainer zu Gast in der Schule, um sich in der Aula der Wissbegier der Schüler zu stellen.

Da kamen nicht nur fußballpraktische Fragen, sondern auch die, ob Streich selbst Fan eines Vereins (außer des SC ...