Etatberatungen im Bundestag enden mit Sozialem und Gesundheit

Von Deutsche Presse-Agentur

Beim Sprung aus dem dritten Obergeschoss eines Gebäudes hat sich ein nigerianischer Asylbewerber schwere Verletzungen an den Beinen zugezogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollte der 25-Jährige abgeschoben werden.

Als die Beamten ihn am frühen Mittwochmorgen in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen abholen wollten, hatte er sich den Angaben zufolge in seinem Zimmer verbarrikadiert. Er sprang schließlich aus dem Fenster, als die Beamten dennoch eindrangen.