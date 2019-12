Esken lehnt umfassenderes Mandat der Bundeswehr in Afrika ab

Von Schwäbische Zeitung

Ein defekter Wäschetrockner hat am Samstag gegen 18.40 Uhr in der Ringstraße in Schemmerhofen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Während des laufenden Betriebs hatte das im Keller stehende Gerät Feuer gefangen. Das brennende Haushaltsgerät wurde gelöscht und ins Freie gebracht. Dass es außer einem verrauchten Haus und einem verrußten Kellerraum zu keinem weiteren nennenswerten Schaden kam, ist zwei aufmerksamen Passanten zu verdanken, die Rauch aus dem Keller bemerkten und die Feuerwehr alarmierten.