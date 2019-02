„Escape Room“: Kannst du dem Horror entkommen?

Zoey ist eine gute, aber zurückhaltende Studentin. Als sie eines Tages einen Würfel zugeschickt bekommt, der sie und einige andere junge Menschen zu einem Abenteuer einlädt, glaubt sie, dass dies eine Nachricht ihres Dozenten ist.

Alle Teilnehmer werden gemeinsam in einen Raum gesperrt und müssen sich mit Geschick und Körperkraft aus diesem befreien - ein sogenannter Escape Room. Doch diesmal ist alles anders, denn schon wenige Minuten nach ihrem Einzug in den Raum offenbart sich dessen Gefährlichkeit. Also müssen Zoey, Danny, Amanda und Ben zusammenhalten, um dieser tödlichen Falle zu entkommen.

Escape Room, Kanada/USA 2019, 99 Min., FSK ab 16, von Adam Robitel, mit Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis

Escape Room