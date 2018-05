ESC-Sänger Schulte: „Jetzt schnell nach Buxtehude“

Sänger Michael Schulte freut sich nach seinem gefeierten Auftritt beim Eurovision Song Contest (ESC) vor allem auf sein Bett. Er und sein Team hätten wenig geschlafen und eine anstrengende Zeit hinter sich, sagte er in der Nacht zum Montag nach seiner Ankunft auf dem Hamburger Flughafen einem dpa-Reporter.

Besonders gefreut habe er sich über die vielen Glückwünsche von Freunden und Bekannten, aber auch von vielen Fremden wie im Flugzeug. „Da merkt man, dass Deutschland wirklich ein ESC-Land ist“, sagte er. Sein Motto: „Jetzt schnell nach Buxtehude.“ Schulte hatte am Samstag beim ESC in Lissabon mit seiner Ballade „You let me walk alone“ den vierten Platz belegt. Er lebt seit Herbst in Buxtehude.