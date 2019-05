ESC-Favoritenrolle für Niederländer Laurence „überwältigend“

Der Niederländer Duncan Laurence („Arcade“) fühlt sich von der Favoritenrolle beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv geschmeichelt. „Dass die Leute wollen, dass Du gewinnst, ist das größte Kompliment, das Du bekommen kannst“, sagte Laurence der Deutschen Presse-Agentur in Tel Aviv.

„Es ist ziemlich überwältigend, ein bisschen verrückt. (...) Aber ich fühle mich immer noch so: Bleib einfach mit beiden Beinen auf dem Boden und schau, was passiert.“ Das Finale des ESC findet am Samstagabend in der israelischen Küstenstadt statt.

Laurence singt in seiner melancholischen Ballade „Arcade“ von der Sehnsucht nach einer verlorenen Liebe. Seit Wochen sehen ihn die Buchmacher damit auf Platz eins. Deutschland mit dem Duo S!sters („Sister“) droht nach deren Prognosen dagegen der letzte Platz.

Der 25-jährige Laurence tut sich schwer mit einer Erklärung für seine Beliebtheit bei den Fans. „Hoffentlich ist es, weil das Lied eine Geschichte erzählt, und ich hoffe, es berührt die Menschen.“

Der junge Mann - schlank, braune Haare, gestutzter Vollbart und Sommersprossen - sieht den ESC als große Chance. „Mein großer Traum ist, dass diese ganze Erfahrung Eurovision der Startpunkt für meine Musikkarriere sein wird“, sagte Laurence. „Hoffentlich werden die Menschen meine Musik mögen, an mir als Künstler festhalten, und mich auf dieser Reise begleiten, die vor mir liegt.“