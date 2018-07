Es wird trockener und wärmer

Offenbach (dpa) - Am Mittwoch ist es im Norden und Nordwesten wolkig, teils auch stark bewölkt. Örtlich gibt es ein paar Regentropfen. Nach Süden hin ist es wechselnd bewölkt oder heiter und meist trocken.

Lediglich in Richtung Alpen und im Schwarzwald kann es zum Abend hin vereinzelt mal einen Schauer oder ein Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen rund 20 Grad im Norden und etwa 26 Grad im Südwesten, in Küstennähe und im nördlichen Schleswig-Holstein um 18 Grad. Dabei ist es allgemein schwachwindig, im Norden weht schwacher bis mäßiger Südwestwind.

In der Nacht zum Donnerstag ist es im Norden und Westen wolkig, vor allem an der Nordsee und in Schleswig-Holstein kann es etwas regnen. Im Süden und Osten herrscht vielfach geringe Bewölkung vor. Örtlich bilden sich Dunst- oder Nebelfelder. Die Schauer an den Alpen lassen meist nach, so dass es meist trocken ist. Die Temperatur sinkt auf 12 bis 7 Grad.