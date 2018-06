Das Büro liegt düster, die Stimmung ist mau - die Firma ist pleite. So beginnt der Film „Es kommt noch besser“, der an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) im ZDF zu sehen sein wird.

Walter Pirsch (August Zirner) hat das traditionelle Strickwarenunternehmen namens „Mode Pirsch“ in Berlin an die Wand gefahren und müsste dringend modernisieren oder mit den Chinesen kooperieren - beides will er nicht. Ihm persönlich passiert nichts, er hat genug Vermögen auf der hohen Kante und ist von keinen wirklichen Existenzängsten geplagt.

Das sieht bei seiner Chefsekretärin, der 55-jährigen Ina Becker (Andrea Sawatzki), schon ganz anders aus: Sie lebt allein und hat wirklich niemanden, mit dem sie reden kann. Im Grunde hat sie immer nur für ihre Firma gelebt und darüber völlig vergessen, wie ungemein wichtig soziale Kontakte sind. Sie hätte gern Kinder gehabt, aber auch die mochten sich nicht einstellen, und jetzt ist die nicht gerade selbstbewusste Frau einsam in ihrer großen Altbauwohnung, die sie aber nicht wirklich bezahlen kann.

Als der Dispokredit überzogen ist, sperrt Inas Bank das Girokonto, und ihr Ex-Gatte ist stinksauer, weil sie ihm die Miete nicht mehr überweisen kann. Ina meldet sich beim Jobcenter für eine Weiterbildungsmaßnahme an, doch der Seminarleiter Sven Selig (Maximilian Brückner) macht ihr wenig Hoffnung: Sie sei zu alt und nicht mehr vermittelbar. Gemeinsam mit der jungen und schwangeren Enno (Runa Greiner) bewirbt sie sich in einem Callcenter. Beim Vorstellungsgespräch verheddert sich die nervöse Ina heillos mit Telefon und Kopfhörer, so dass die coole Enno den Job bekommt. Nun kann sie als Untermieterin bei Ina einziehen - und auch Herr Pirsch taucht auf und macht Ina verhaltene Avancen.

Die Schauspielerin Andrea Sawatzki (52, „Herztöne“) hat mit sechs „Bella“-Filmen (ZDF) eine erfolgreiche Reihe abgeschlossen. Das Thema Ermittler ist für die ehemalige Frankfurter „Tatort“-Kommissarin erstmal abgehakt - gemeinsam mit ihrem Mann Christian Berkel (57) würde sie sehr gerne wieder spielen, aber ein solches Projekt ist derzeit nicht in Sicht. Im Oktober 2015 legt sie ihr viertes Buch vor: „Der Blick fremder Augen“ hat eine Kommissarin um die 50 als Hauptfigur.

„Ina schafft es nach anfänglicher Schockstarre, ihre Kraftreserven zu motivieren und ihren Stolz zu bezwingen“, sagte Sawatzki über ihre neue TV-Rolle im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa: „Sie gewinnt ihre Energie zurück, die sie schon als Chefsekretärin vorangetrieben hat und widmet sich jetzt ihrem sozialen Wiedereinstieg. Das geht nur übers Arbeitsamt, was natürlich blamabel ist. Arbeitslos sind doch die anderen, die ihr Leben nicht in den Griff kriegen und nicht fleißig genug waren. Dieser Zustand passt ganz einfach nicht zu ihrem Leben. Am Ende des Films öffnen sich aber ungeahnte Perspektiven für sie - sie ist wirklich ein anderer Mensch.“

Die Schauspieler sind mit viel Lust und Laune bei der Sache, der Film von Regisseur Florian Froschmayer ist insgesamt eher gefällig, teilweise recht melancholisch und ein wenig zu herzig geraten - das Thema Arbeitslosigkeit im Alter hätte gern doch etwas realistischer gezeigt werden dürfen. Es mag wohl ungewöhnlich sein, eine Komödie über Arbeitslosigkeit zu drehen und Menschen bei ihrem Scheitern und beim Umgang damit zu beobachten. Mancher Zuschauer erkennt aber vielleicht sich selbst wieder - denn im Grunde kann es jedem passieren, seinen Job zu verlieren, und man braucht sich dafür nicht zu schämen. Immerhin ist die Hauptfigur bereits Mitte 50, alleinstehend, arbeitslos und pleite, und sie wird langsam aber sicher immer älter. Also geht der ganze Schlamassel ja jetzt erst richtig los, und man würde gern wissen, wie es mit Ina, Walter und Enno samt Nachwuchs in der gemeinsamen Wohnung weitergeht.

