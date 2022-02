Es grüßt Sankt Valentinus

Aus gegebenem Anlass wollen wir ein wenig über den Valentinstag sinnieren. Er ist dem Andenken an den heiligen Valentinus gewidmet, einen Märtyrer, der während der Christenverfolgungen in Rom Soldaten getraut hatte, obwohl es denen verboten war, in den Stand der Ehe zu treten. Deshalb hat der Valentinstag irgendetwas mit Liebe zu tun. In Deutschland haben amerikanische Besatzungssoldaten nach dem Zweiten Weltkrieg dafür gesorgt, dass der Valentinstag zum Festtag für alle Floristinnen (d/m/w) geworden ist. Wir empfinden das als großes Geschenk, weil man ohne adäquaten Blumenstrauß nicht zum gesitteten Teil der Menschheit zählen würde. Valentinstechnische Querdenker sind uns so suspekt wie ihre impfgegnerischen Artgenossen.

Allerdings hat sich ein gewisses Ungleichgewicht in den schönen Brauch eingenistet. Es ist in Gender-Zeiten doch kaum mehr vermittelbar, wenn nach wie vor überwiegend Männer Blumensträuße erwerben, um sie irgendwelchen Damen zu überreichen. Bisweilen, vor allem wenn sie ein schlechtes Gewissen haben, bedenken sogar Ehemänner ihre Ehefrauen mit einem Blumenstrauß, obwohl sie doch schon verheiratet sind. Umgekehrt ist uns kaum ein Ehemann bekannt, der zum Valentinstag mit einem Strauß beglückt wird. Das ist alles ein wenig rätselhaft.

Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat angemerkt, er erfreue seinen Harem lieber mit Dauerhaftem. Ein Rosenstock, kenntnisreich am richtigen Ort gepflanzt, bereite Freude über viele Jahre. Alles in allem sei so ein Rosenstock auch kostengünstiger. (vp)