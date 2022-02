Es bleibt alles anders beim Mazda CX-5

Vor einigen Jahren noch musste die Autoklasse SUV (Sport Utility Vehicle/Sport- und Nutzfahrzeug) immer wieder aufs Neue erklärt werden. Das ist Schnee von gestern. Inzwischen erfreuen sich die höher gelegten Fahrzeuge mit dem bequemen Aus- und Einstieg, dem ausgeprägten Sicherheitsgefühl und oft auch Vierradantrieb größter Beliebtheit. Ein feines Beispiel ist der Mazda CX-5, der von seinen Erbauern für das Modelljahr 2022 gerade eine Frischzellenkur verpasst bekommen hat – die inzwischen vierte der 2017 eingeführten zweiten Generation. Ständige Aktualisierung ist ein bewährtes Mazda-Markenzeichen.

Ein Lieblingsausdruck in der Autobranche ist das Wort „DNA“. Damit soll gesagt werden, dass trotz Boosterimpfung mittels Facelift die ursprünglichen Markengene erkennbar bleiben. Der zuständige Mazda-Chefdesigner Shinichi Isayama drückt das so aus: „Das Modelljahr 2022 besitzt die gleiche Design-DNA wie seine Vorgänger. Wir wollten die Bestandteile des Designs nicht ändern, sondern weiterentwickeln.“ Das heißt übersetzt, dass der koreanische Bestseller nun neue längliche LED-Scheinwerfer mit 20 Lichtblöcken hat, niedrigere Stoßfänger, andere Felgen und eine markantere Frontpartie. Das soll maskulin und selbstbewusst aussehen, wie PR-Frau Helena Tornow bei der Vorstellung sagt.

Überarbeitete Technik

Selbstredend wurde auch die Technik aufgepeppt. „Skyactiv-Vehicle-Architecture“ heißt das Zauberwort. Karosserie, Radaufhängung, Geräuschkulisse sowie die Sitze sind verbessert worden – tatsächlich gleitet der CX-5 bei der Probefahrt rund um Barcelona ziemlich entspannt durch die Berge und den Schotter. Die Fahrerin erfreuen zudem neben dem gefälligen Interieur das kabellose Aufladen des Smartphones in der Mittelkonsole und der um 16 Liter vergrößerte Kofferraum (Benziner 522 Liter, Diesel 510 Liter), dessen Ladeboden in der Höhe verstellbar ist. Etwas altertümlich mutet dagegen das angebotene Schaltgetriebe an – Automatik ist bequemer.

Fortgeschrittenen Mazda-Fahrern und -Fahrerinnen dürfte der neue Fahrmodus-Schalter Mi-Drive gefallen (Mazda intelligent Drive Select; für Benziner mit Automatik und i-Activ Allradantrieb). Mit ihm lässt sich das Fahrverhalten an persönliche Vorlieben und aktuelle Bedingungen anpassen. Neben Normal und Sport ist auch ein Off-Road-Modus enthalten, der die Fahrstabilität steigert und das Fahren im Anhänger-Zugbetrieb verbessert. Wohnwagen und Pferdehänger lassen grüßen.

Erstmalig im Modelljahr 2022 gibt es die erweiterte Stauassistenz-Funktion CTS, die den Fahrer im dichten Autobahnverkehr durch selbstständiges Beschleunigen, Bremsen und Lenken unterstützt (Serie ab Sports-Line für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe). Dabei wird automatisch ein sicherer Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gehalten. Bei Geschwindigkeiten bis 55 km/h unterstützt das System den Fahrer auch dabei, den CX-5 in Kurven in der Fahrspur zu halten.

Kein elektrischer Antrieb

Angeboten werden ab März insgesamt fünf Ausstattungslinien und drei Sondermodelle. Neu sind die Spitzenversion Sport-Line Plus (ab 43 340 Euro) mit braunem Nappaleder und Echtholz-Applikationen sowie die beiden Sondereditionen Homura (japanisch für „Feuer“ oder „Flamme“) und Newground. Während Homura (ab 40 890 Euro) auf sportliche Features setzt, zum Beispiel mit schwarzen Karosseriedetails außen und roten Akzenten innen, gibt sich Newground (ab 34 990 Euro ) praktisch und robust mit unter anderem Allradantrieb, wendbarem Kofferraumboden und neon-grünen Merkmalen.

Bleibt noch die Motororisierung. Anders als viele andere Hersteller setzt Mazda fürs Erste nach wie vor auf konventionelle Antriebe. Zur Ehrenrettung muss erwähnt werden, dass die Verbrenner äußerst aufwendig optimiert wurden und sehr effizient und sparsam sind – immerhin.

Im Portfolio sind die bekannten zwei Benziner (165 und 194 PS) und ein Diesel in zwei Leistungsstufen (150 und 184 PS). Einen Plug-in-Hybriden gibt es leider nur beim neuen Crossover CX-60, der ab Juni bei den Händlern stehen wird.

Feuer und Flamme für den Mazda2

Mehr Auswahl und ein neues Brennverfahren für den Mazda2: Der koreanische Kleinwagen startet mit dem Sondermodell Homura und einer neuen Topmotorisierung ins Modelljahr 2022. Damit ist der 1,5-Liter-Skyactiv-G-Vierzylinder-Benzinmotor nun in drei Leistungsstufen mit 75 PS, 90 PS und 115 PS verfügbar. Die Kraftübertragung erfolgt in allen Motorisierungen über ein Schaltgetriebe mit sechs Gängen (Verbrauch 4,4 l/100 km; CO₂: 105-100 g/km). Die 90-PS-Variante ist zudem optional mit der Skyactiv-Drive-Sechsstufen-Automatik (Verbrauch 4,7 l/100 km; CO₂: 106 g/km) verfügbar. Die beiden stärkeren Motoren (mit Schaltgetriebe) sind mit Mazda M Hybrid ausgerüstet, das aus einem riemengetriebenen 22,5-Volt-Starter/Generator und einem Kondensator als Stromspeicher besteht. Die Preise bewegen sich zwischen 14 540 Euro (Prime-Line/75 PS) und 22 810 Euro (Sports-Line/115 PS).