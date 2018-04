Erweiterte Mütterrente soll von Januar 2019 an gelten

Von Bernd Guido Weber

1968 ist das Jahr gewaltiger Unruhen. In Berlin haben Rudi Dutschke und andere die Außerparlamentarische Opposition, die APO, ausgerufen. Rebellion der Studenten gegen eine GroKo in Bonn, die mit rund 90 Prozent der Abgeordneten durchregiert. Am 11. April 1968 fallen die Schüsse auf Rudi Dutschke, die Demos eskalieren. Der Staat beschließt Notstandsgesetze. Und der schmutzige Krieg in Vietnam geht immer weiter. Was machen da die Jugendlichen in der Provinz?