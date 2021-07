Erstkommunionfeier in Brochenzell

Coronabedingt feierte ein Teil der Kinder am Samstag und der andere Teil am Sonntag ihren großen Tag. Die Messen wurden von Solisten des Kirchenchors musikalisch umrahmt. In einer Spielszene mit einem Seiltänzer machten die Kommunionkinder deutlich, dass es manchmal im Leben wichtig ist, Vertrauen zu einer Person zu haben. In der Szene war es die Mutter (bzw. der Vater am Sonntag), auf die das Kind vertraute. Im Leben sollten wir auf Gott und Jesus vertrauen, betonte Gemeindereferentin Martina Andric in ihrer Predigt. Sie bezog sich auf den Evangelientext, wo die ängstlichen Jünger bei einem Sturm im Boot Jesus vertrauten.

Sie erläuterte, dass mit der Kommunion die Gemeinschaft mit Jesus an seinem Tisch beginne. Das Vertrauen wie auch der Mut seien wichtig, Hilfe erhalte man von den Eltern, den Paten, den Lehrern oder auch von der Gemeinde. Wichtig sei es außerdem, den Kontakt mit Jesus zu behalten. Zur Erneuerung des Taufversprechens legten die Paten der Kinder ihre rechte Hand auf deren Schulter um zu zeigen: "Du bist mir wichtig, ich stärke Dir den Rücken."

Bereichert wurde die Feier durch einen Sprechgesang vom Kommunionkind Mateo Reiner über das Leben Jesu, den Text hatte er selbst geschrieben. Nach der Feier überreichten Mütter der Gemeindereferentin als Dank für ihr Engagement ein Blumengesteck. In der anderen Feier dankte die Gemeindereferentin Wiltrud und Barbara Lehle für ihre Mithilfe bei der Kommunionvorbereitung und überreichte ihnen Präsente. An der Kreuzkapelle spielte die Musikkapelle den Kindern und deren Angehörigen ein Ständchen. Dort wurde auch die Gelegenheit wahrgenommen, um Familienfotos zu machen. Weitere Fotos siehe: www.se-meckenbeuren.de/jakobus