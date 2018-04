Erstes Urteil im Freiburger Missbrauchsprozess erwartet

Beim Bundesparteitag der Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (TierschutzAllianz) in Magdeburg ist die Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai 2019 beschlossen worden. Zehn Kandidaten wurden für die Europawahl aufgestellt. Auf Listenplatz 1 wurde Thomas Mosmann aus Tuttlingen gewählt.

Dies sei nicht nur der erste Europawahlantritt der Partei, sie werde auch erstmals flächendeckend in ganz Deutschland auf dem Stimmzettel stehen, so die Partei in einer Pressemitteilung.