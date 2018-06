Erstes ESC-Halbfinale in Kiew

Beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) treten an diesem Dienstag in Kiew Künstler aus 18 Ländern gegeneinander an.

Unter anderem kämpfen für Australien der Aborigine Isaiah Firebrace („Don't Come Easy“) und der schwedische Sänger Robin Bengtsson („I Can't Go On“) um einen Platz im ESC-Finale am Samstag. Schweden und Bulgarien gelten bei den Buchmachern neben Italien als große Favoriten im Wettbewerb.

Der zur ARD gehörende Sender One zeigt das erste Halbfinale am Dienstag ab 21 Uhr. Weitere Entscheidungen gibt es beim zweiten Halbfinale am Donnerstag. Insgesamt gehen bei dem TV-Event 42 Teilnehmer an den Start. Die deutsche Sängerin Levina wird erst am Samstag beim Finale auftreten.