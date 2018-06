Erster Trailer für „A Most Wanted Man“ mit Philip Seymour Hoffman

Los Angeles (dpa) - Zehn Wochen nach dem Tod von Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman ist erstmals der Trailer für einen seiner letzten Filme veröffentlicht worden.

In dem Thriller „A Most Wanted Man“ ist Hoffman als Geheimdienstagent zu sehen. Rachel McAdams, Robin Wright, Willem Dafoe und Daniel Brühl spielen ebenfalls mit.

Vorlage ist der gleichnamige Roman des britischen Schriftstellers John le Carré, der in Deutschland unter dem Titel „Marionetten“ erschienen ist. Die Handlung spielt in Hamburg und dreht sich um einen illegalen Flüchtling aus Tschetschenien im Netz mehrerer Geheimdienste. Dem „Hollywood Reporter“ zufolge kommt der Thriller Ende Juli in die US-Kinos. Der deutsche Kinostart ist für Mitte September geplant. Regie führte der niederländische Fotograf und Filmemacher Anton Corbijn („Control“, „The American“). Hoffman war Anfang Februar an einer Überdosis Drogen gestorben.