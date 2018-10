In Bechingen ist am Samstagmorgen ein Fermenter einer Biogasanlage havariert. 400 000 Liter Gülle liefen aus und verteilten sich auf der angrenzenden Wiese. Laut ersten Angaben geht die Polizei von etwa 400 000 Euro Schaden aus. Verletzt wurde bei der Havarie niemand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der betroffene Landwirt und seine Ehefrau waren im Stall beschäftigt, als sie kurz vor 10 Uhr einem dumpfen Knall hörten. Als die Ehefrau nach draußen lief um nachzuschauen, hing der Fermenter in Schieflage.