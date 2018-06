– Aufklärungs-„Tornados“ starten in einen der heikelsten Einsätze der Bundeswehr-Geschichte. Der geplante Abflug eines Tankflugzeugs der deutschen Luftwaffe in den Einsatz gegen die Terrormiliz IS verzögert sich. Unterdessen legt die Linke ein Gutachten vor, dass die Mission als rechtswidrig einstuft. Eine Klage wird aber schwierig.