Erste Münzen mit Charles-Porträt kommen in Umlauf

Genau drei Monate nach dem Amtsantritt von König Charles III. kommen die ersten Münzen mit dem Konterfei des britischen Monarchen in Umlauf. Als erstes ziert das Profil des 74-Jährigen ein 50-Pence-Stück. Von heute an sollen zunächst 4,9 Millionen dieser Münzen in Umlauf kommen.

Das geschieht über knapp 9500 Postämter, die die Geldstücke als Wechselgeld herausgeben. Insgesamt wird es rund 9,6 Millionen der 50-Pence-Münzen mit dem Porträt geben. Charles ist seit dem 8. September neuer König, als seine Mutter Queen Elizabeth II. starb.

Das Erscheinungsdatum fällt auf denselben Tag, an dem der Streaming-Riese Netflix die mit Spannung erwartete Dokuserie über Charles' jüngeren Sohn Prinz Harry und dessen Ehefrau Herzogin Meghan ausstrahlt. Es wird erwartet, dass das Paar erneut heftige Vorwürfe gegen den Palast erhebt.

„Eine neue Generation von Münzsammlern“

Rebecca Morgan von der Münzprägeanstalt Royal Mint sprach von „einer neuen Ära für die britische Münzprägung“. „Wir gehen davon aus, dass eine neue Generation von Münzsammlern erwächst, die ihr Wechselgeld genau im Auge behalten und versuchen wird, eine neue 50-Pence-Münze zu entdecken, die das Porträt unseres neuen Königs trägt“, sagte sie.

Die Münze wurde von Bildhauer Martin Jennings kreiert und von Charles persönlich abgesegnet. Der Tradition folgend, zeigt das Gesicht des Königs nach links, nachdem bei seiner Mutter die rechte Gesichtshälfte zu sehen war. Das Design der Rückseite erinnert an die Krönung der Queen in der Westminster Abbey 1953. Zu sehen sind die Viertel des königlichen Wappens, getrennt von Schilden, die für die vier Landesteile stehen: eine Rose für England, eine Distel für Schottland, ein Kleeblatt für Nordirland und ein Lauch für Wales.

Weitere Münzen und Geldscheine mit dem Charles-Profil sollen folgen. Geldstücke mit dem Konterfei der Queen behalten aber ihre Gültigkeit. Derzeit sind schätzungsweise 27 Milliarden Münzen mit dem Bild der Königin im Umlauf. Sie sollen nach und nach ersetzt werden.

