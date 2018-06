Erste Luftwaffen-Einheiten auf dem Weg in den Syrien-Einsatz

Die ersten deutschen Luftwaffen-Soldaten sind in den Syrien-Einsatz aufgebrochen. Vom schleswig-holsteinischen Jagel aus startete der neue Luftwaffen-Airbus A400M mit knapp 40 Soldaten in Richtung Türkei. Wenig später hoben dort auch die ersten beiden als Aufklärer ausgerüsteten „Tornado“-Kampfflugzeuge ab. Ihnen schloss sich in der Luft ein von Köln aus gestartetes Tankflugzeug an. Ziel ist die türkische Luftwaffenbasis Incirlik, von der aus die Bundeswehr im Einsatz gegen den IS operieren soll.