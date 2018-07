Erste Filmrolle für Gary Oldman nach Oscar-Gewinn

Oscar-Preisträger Gary Oldman wird in dem düsteren Psychothriller „Killers Anonymous“ mitspielen. Auch Jessica Alba ist bei dem Projekt dabei, wie die Produktionsfirma Goldfinch Studios bekanntgab. Es ist die erste Rolle für Oldman nach seinem Oscar-Gewinn im März. Der Brite war für seine Verkörperung des britischen Premiers Winston Churchill in „Die dunkelste Stunde“ als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden. „Killers Anonymous“ spielt in einer dunklen Unterwelt von Menschen mit dem starken Verlangen zu töten.