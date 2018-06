Erste Bundeswehr-Flugzeuge zu Syrien-Einsatz aufgebrochen

Die ersten Bundeswehr-Flugzeuge haben sich auf den Weg zum geplanten Antiterror-Einsatz in Syrien gemacht. Von Jagel in Schleswig-Holstein und vom Stützpunkt Köln/Bonn aus starteten zwei Tornado-Jets und zwei Airbus-Maschinen. Sie flogen gemeinsam in die Türkei. Die Tornados sollen von dort aus Aufklärungsflüge unternehmen. Mit den dabei gewonnenen Daten soll der Kampf gegen die Terrororganisation IS unterstützt werden. Die eine Airbus-Maschine hatte rund 40 Soldaten und Geräte an Bord. Die andere ist zu einem Tankflugzeug umgebaut worden.